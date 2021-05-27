За сутки в мире выявили на 22 тысячи случаев заражения коронавирусом больше, чем днем ранее

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 167,49 млн, увеличившись за последние сутки более чем на 461 тыс., это на 22 тыс. больше, чем за предыдущие 24 часа. Согласно опубликованным в среду данным Всемирной организации здравоохранения, число летальных исходов возросло более чем на 10,6 тыс., превысив 3,48 млн.

По состоянию на 17:48 26 мая в ВОЗ поступила информация о 167 492 769 инфицированных и 3 482 907 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 461 347, летальных исходов - на 10 628. Днем ранее в мире были зафиксированы 438 704 новых случая заражения и 9 322 смерти.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Почти половина случаев заражения за минувшие 24 часа пришлись на регион Юго-Восточной Азии (230 276), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (122 464), на третьем - Европа (49 586).

Больше всего случаев инфицирования, согласно сведениям, поступившим в ВОЗ, зарегистрировано в США - 32 820 112. Далее следуют Индия (27 157 795), Бразилия (16 120 756), Франция (5 509 559), Турция (5 203 385), Россия (5 026 168), Великобритания (4 467 314), Италия (4 197 892), Германия (3 656 177), Испания (3 652 879), Аргентина (3 562 135) и Колумбия (3 249 433).

Летальных исходов больше всего в США - 585 182, вторую строчку занимает Бразилия (449 858), третью - Индия (311 388). Далее следуют Мексика (221 695), Великобритания (127 729), Италия (125 501), Россия (119 600), Франция (108 041), Германия (87 726), Колумбия (85 207), Испания (79 801) и Иран (79 056).