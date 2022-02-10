За сутки в Беларуси зарегистрированы 8463 пациента с COVID-19, выписаны 1558. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 805 651 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 792 007 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6204 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 34 338 тестов. Всего в стране проведено 12 045 122 теста.