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COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 8463 пациента с COVID-19, выписаны 1558

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За сутки в Беларуси зарегистрированы 8463 пациента с COVID-19, выписаны 1558

За сутки в Беларуси зарегистрированы 8463 пациента с COVID-19, выписаны 1558. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 805 651 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 792 007 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6204 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 34 338 тестов. Всего в стране проведено 12 045 122 теста.

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