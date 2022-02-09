За сутки в Беларуси зарегистрированы 8254 пациента с COVID-19, выписаны 239
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 8254 пациента с COVID-19, выписаны 239. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 797 188 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 783 649 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6190 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 32 122 теста. Всего в стране проведено 12 010 784 теста.
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