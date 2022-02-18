За сутки в Беларуси зарегистрированы 8194 пациента с COVID-19, выписаны 1629. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 868 078 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 853 535 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6329 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 29 228 тестов. Всего в стране проведено 12 248 033 теста.