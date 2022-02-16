За сутки в Беларуси зарегистрированы 7919 пациентов с COVID-19, выписаны 1978
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 7919 пациентов с COVID-19, выписаны 1978. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 851 636 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 836 809 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6295 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 27 065 тестов. Всего в стране проведен 12 188 071 тест.
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