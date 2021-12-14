За сутки в Беларуси зарегистрированы 778 пациентов с COVID-19, выписаны 792. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 676 512 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 667 041 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5305 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 5884 теста. Всего в стране проведено 10 691 609 тестов.