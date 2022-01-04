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COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 675 пациентов с COVID-19, выписаны 497

belta.by 20 0

За сутки в Беларуси зарегистрированы 675 пациентов с COVID-19, выписаны 497

За сутки в Беларуси зарегистрированы 675 пациентов с COVID-19, выписаны 497. Об этом  сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 702 374 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 695 651 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5638 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 2960 тестов. Всего в стране проведено 11 086 729 тестов.

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