За сутки в Беларуси зарегистрированы 675 пациентов с COVID-19, выписаны 497
belta.by 20 0
За сутки в Беларуси зарегистрированы 675 пациентов с COVID-19, выписаны 497. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 702 374 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 695 651 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5638 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 2960 тестов. Всего в стране проведено 11 086 729 тестов.
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