За сутки в Беларуси зарегистрированы 6605 пациентов с COVID-19, выписаны - 413. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрирован 838 571 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 823 890 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6265 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 15 463 теста. Всего в стране проведено 12 153 269 тестов.