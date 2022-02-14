За сутки в Беларуси зарегистрированы 6605 пациентов с COVID-19, выписаны 413
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 6605 пациентов с COVID-19, выписаны - 413. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрирован 838 571 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 823 890 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6265 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 15 463 теста. Всего в стране проведено 12 153 269 тестов.
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