За сутки в Беларуси зарегистрированы 642 пациента с COVID-19, выписаны 493
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 642 пациента с COVID-19, выписаны 493. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 694 226 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 686 768 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5512 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 8082 теста. Всего в стране проведено 10 967 864 теста.
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