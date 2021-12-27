За сутки в Беларуси зарегистрированы 642 пациента с COVID-19, выписаны 493. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 694 226 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 686 768 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5512 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 8082 теста. Всего в стране проведено 10 967 864 теста.