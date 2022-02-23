За сутки в Беларуси зарегистрированы 6230 пациентов с COVID-19, выписаны 1809
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 6230 пациентов с COVID-19, выписаны 1809. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 896 319 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 882 376 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6407 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнен 25 591 тест. Всего в стране проведено 12 343 035 тестов.
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