За сутки в Беларуси зарегистрированы 6230 пациентов с COVID-19, выписаны 1809. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 896 319 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 882 376 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6407 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнен 25 591 тест. Всего в стране проведено 12 343 035 тестов.