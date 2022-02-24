За сутки в Беларуси зарегистрированы 5996 пациентов с COVID-19, выписаны 1636. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 902 315 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 888 963 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 6421 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 24 196 тестов. Всего в стране проведен 12 367 231 тест.