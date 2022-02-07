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COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 5869 пациентов с COVID-19, выписаны 440

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За сутки в Беларуси зарегистрированы 5869 пациентов с COVID-19, выписаны 440

За сутки в Беларуси зарегистрированы 5869 пациентов с COVID-19, выписаны 440. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 783 260 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 770 567 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6159 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 22 230 тестов. Всего в стране проведено 11 967 413 теста.

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