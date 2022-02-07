За сутки в Беларуси зарегистрированы 5869 пациентов с COVID-19, выписаны 440
36 0
За сутки в Беларуси зарегистрированы 5869 пациентов с COVID-19, выписаны 440. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 783 260 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 770 567 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6159 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 22 230 тестов. Всего в стране проведено 11 967 413 теста.
Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках!
также
-
За сутки в Беларуси зарегистрированы 5869 пациентов с COVID-19, выписаны 440
-
Вирусолог предупредил, что эволюция COVID-19 не закончится омикрон-штаммом
-
Если чувствуете себя не очень хорошо, не надо идти на работу, в гости, на концерт — советует специалист
-
Главный врач Бобруйской центральной больницы прокомментировала эпидситуацию в городе
-
Врач посоветовала вакцинироваться через месяц после выздоровления при легком течении COVID-19