За сутки в Беларуси зарегистрированы 5146 пациентов с COVID-19, выписаны 540. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 843 717 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 828 579 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6278 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 7737 тестов. Всего в стране проведено 12 161 006 тестов.