За сутки в Беларуси зарегистрированы 4990 пациентов с COVID-19, выписан 4581
БЕЛТА 43 0
За сутки в Беларуси зарегистрированы 4990 пациентов с COVID-19, выписаны 4581. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 753 495 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 742 762 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6099 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 50 465 тестов. Всего в стране проведено 11 823 477 тестов.
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