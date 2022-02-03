За сутки в Беларуси зарегистрированы 4990 пациентов с COVID-19, выписан 4581

За сутки в Беларуси зарегистрированы 4990 пациентов с COVID-19, выписаны 4581. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 753 495 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 742 762 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6099 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 50 465 тестов. Всего в стране проведено 11 823 477 тестов.