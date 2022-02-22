За сутки в Беларуси зарегистрированы 2507 пациентов с COVID-19, выписаны 514. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 890 089 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 875 660 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6392 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнен 5591 тест. Всего в стране проведено 12 317 444 теста.