За сутки в Беларуси зарегистрированы 2507 пациентов с COVID-19, выписаны 514
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 2507 пациентов с COVID-19, выписаны 514. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 890 089 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 875 660 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6392 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнен 5591 тест. Всего в стране проведено 12 317 444 теста.
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