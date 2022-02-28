За сутки в Беларуси зарегистрированы 2268 пациентов с COVID-19, выписаны 393
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 2268 пациентов с COVID-19, выписаны 393. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 919 736 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 908 132 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6480 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 11 039 тестов. Всего в стране проведено 12 438 809 тестов.
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