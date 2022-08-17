За сутки в Беларуси зарегистрированы 22 техногенных пожара, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

В МЧС рассказали, что за минувшие сутки были зарегистрированы 22 техногенных пожара, вследствие которых уничтожены два строения и одна единица техники. Еще 12 строений и две единицы техники были повреждены. Кроме того, два человека были травмированы при пожарах в Минском и Ивацевичском районах.

Так, 16 августа в 22.14 спасателям поступило сообщение о задымлении в жилом доме в агрогородке Святая Воля Ивацевичского района. При пожаре был травмирован хозяин дома 1968 года рождения. Мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение Ивацевичской ЦРБ с диагнозом "Термические ожоги III А, III Б степени, всего тела (20-25%)". В результате пожара огнем повреждены остатки одежды и имущество в комнате. На данный момент причина пожара устанавливается.