За сутки в Беларуси зарегистрированы 2076 пациентов с COVID-19, выписан 2151
belta.by 20 0
За сутки в Беларуси зарегистрированы 2076 пациентов с COVID-19, выписан 2151. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 577 932 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 550 100 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4449 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 55 648 тестов. Всего в стране проведено 9 213 354 теста.
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