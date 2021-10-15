За сутки в Беларуси зарегистрированы 2073 пациента с COVID-19, выписаны 1903. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 567 938 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 541 155 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4369 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 44 264 теста. Всего в стране проведено 9 034 147 тестов.

Более 2 521 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 835 000 прошли полный курс вакцинации.