2,52
2.94

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 2060 пациентов с COVID-19, выписаны 1737

belta.by 23 0

За сутки в Беларуси зарегистрированы 2060 пациентов с COVID-19, выписаны 1737

За сутки в Беларуси зарегистрированы 2060 пациентов с COVID-19, выписаны 1737. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 563 813 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 537 527 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4336 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 44 492 теста. Всего в стране проведен 8 947 931 тест.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »