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COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 2044 пациента с COVID-19, выписаны 2354

belta.by 32 0

За сутки в Беларуси зарегистрированы 2044 пациента с COVID-19, выписаны 2354

За сутки в Беларуси зарегистрированы 2044 пациента с COVID-19, выписаны 2354. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 586 234 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 558 850 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4515 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 42 213 тестов. Всего в стране проведено 9 377 452 теста.

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