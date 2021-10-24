За сутки в Беларуси зарегистрированы 2044 пациента с COVID-19, выписаны 2354
belta.by 32 0
За сутки в Беларуси зарегистрированы 2044 пациента с COVID-19, выписаны 2354. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 586 234 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 558 850 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4515 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 42 213 тестов. Всего в стране проведено 9 377 452 теста.
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