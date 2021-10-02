За сутки в Беларуси зарегистрированы 1998 пациентов с COVID-19, выписаны 1338
belta.by 12 0
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1998 пациентов с COVID-19, выписаны 1338. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 542 077 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 521 362 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4174 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 35 647 тестов. Всего в стране проведено 8 574 094 теста.
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