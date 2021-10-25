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COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1997 пациентов с COVID-19, выписаны 1493

belta.by 31 0

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1997 пациентов с COVID-19, выписаны 1493

 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1997 пациентов с COVID-19, выписаны 1493. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 588 231 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 560 343 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4530 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнен 25 761 тест. Всего в стране проведено 9 403 213 тестов.

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