За сутки в Беларуси зарегистрированы 1995 пациентов с COVID-19, выписаны 1645
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1995 пациентов с COVID-19, выписаны 1645. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 553 795 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 529 853 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4259 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 41 577 тестов. Всего в стране проведено 8 775 597 тестов.
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