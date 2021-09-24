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COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1994 пациента с COVID-19, выписаны 1368

belta.by 71 0

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1994 пациента с COVID-19, выписаны 1368

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1994 пациента с COVID-19, выписаны 1368. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 526 242 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 510 304 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4066 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 32 227 тестов. Всего в стране проведено 8 332 887 тестов.

Более 1971 тыс. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1559 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.

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