За сутки в Беларуси зарегистрированы 1989 пациентов с COVID-19, выписаны 2888
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1989 пациентов с COVID-19, выписаны 2888, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 619 708 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 596 590 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4789 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 46 495 тестов. Всего в стране проведен 9 921 361 тест.
Более 3 095 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2 392 000 прошли полный курс вакцинации.
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