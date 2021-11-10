За сутки в Беларуси зарегистрированы 1989 пациентов с COVID-19, выписаны 2888, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 619 708 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 596 590 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4789 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 46 495 тестов. Всего в стране проведен 9 921 361 тест.

Более 3 095 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2 392 000 прошли полный курс вакцинации.