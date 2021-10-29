За сутки в Беларуси зарегистрированы 1988 пациентов с COVID-19, выписаны 2130. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 596 191 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 569 188 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4596 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 40 232 теста. Всего в стране проведено 9 556 037 тестов.

belta.by