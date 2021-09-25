2,52
2.94

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1987 пациентов с COVID-19, выписаны 1362

belta.by 91 0

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1987 пациентов с COVID-19, выписаны 1362

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1987 пациентов с COVID-19, выписаны 1362. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 528 229 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 511 666 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 4081 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 29 522 теста. Всего в стране проведено 8 362 409 тестов.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »