За сутки в Беларуси зарегистрированы 1987 пациентов с COVID-19, выписаны 1362
belta.by 91 0
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1987 пациентов с COVID-19, выписаны 1362. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 528 229 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 511 666 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 4081 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 29 522 теста. Всего в стране проведено 8 362 409 тестов.
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