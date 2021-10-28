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COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1979 пациентов с COVID-19, выписаны 2398

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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1979 пациентов с COVID-19, выписаны 2398

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1979 пациентов с COVID-19, выписаны 2398. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 594 203 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 567 058 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4580 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 40 409 тестов. Всего в стране проведено 9 515 805 тестов.

Более 2 823 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2 148 000 прошли полный курс вакцинации.

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