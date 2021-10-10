За сутки в Беларуси зарегистрированы 1979 пациентов с COVID-19, выписаны 1935. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 557 772 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 533 121 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4289 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 43 082 теста. Всего в стране проведено 8 860 488 тестов.