За сутки в Беларуси зарегистрированы 1973 пациента с COVID-19, выписаны 1523. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 524 248 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 508 936 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4054 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 30 807 тестов. Всего в стране проведено 8 300 660 тестов.

Более 1 942 000 человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 548 000 человек прошли полный курс вакцинации.