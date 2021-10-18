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COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1956 пациентов с COVID-19, выписаны 1170

belta.by 68 0

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1956 пациентов с COVID-19, выписаны 1170

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1956 пациентов с COVID-19, выписаны 1170. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 573 943 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 546 415 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4417 пациентов с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 26 377 тестов. Всего в стране их проведено 9 143 327.

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