За сутки в Беларуси зарегистрированы 1956 пациентов с COVID-19, выписаны 1170
belta.by 68 0
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1956 пациентов с COVID-19, выписаны 1170. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 573 943 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 546 415 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4417 пациентов с выявленным коронавирусом.
За минувшие сутки выполнено 26 377 тестов. Всего в стране их проведено 9 143 327.
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