За сутки в Беларуси зарегистрированы 1918 пациентов с COVID-19, выписаны 1359. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 744 871 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 734 885 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6067 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 10 989 тестов. Всего в стране проведено 11 731 354 теста.