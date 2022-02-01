За сутки в Беларуси зарегистрированы 1918 пациентов с COVID-19, выписаны 1359
belta.by 42 0
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1918 пациентов с COVID-19, выписаны 1359. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 744 871 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 734 885 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6067 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 10 989 тестов. Всего в стране проведено 11 731 354 теста.
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