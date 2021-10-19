За сутки в Беларуси зарегистрированы 1913 пациентов с COVID-19, выписаны 1534. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 575 856 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 547 949 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4432 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 14 379 тестов. Всего в стране проведено 9 157 706 тестов.