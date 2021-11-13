За сутки в Беларуси зарегистрированы 1910 пациентов с COVID-19, выписаны 2638
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1910 пациентов с COVID-19, выписаны 2638. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 625 592 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 604 708 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4834 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 26 524 теста. Всего в стране проведено 10 011 075 тестов.
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