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COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1905 пациентов с COVID-19, выписаны 1916

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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1905 пациентов с COVID-19, выписаны 1916

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1905 пациентов с COVID-19, выписаны 1916. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 617 719 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 593 702 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4773 пациента с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 7465 тестов. Всего в стране их проведено 9 874 866.

Более 3 065 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2 367 000 прошли полный курс вакцинации.

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