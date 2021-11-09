За сутки в Беларуси зарегистрированы 1905 пациентов с COVID-19, выписаны 1916. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 617 719 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 593 702 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4773 пациента с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 7465 тестов. Всего в стране их проведено 9 874 866.

Более 3 065 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2 367 000 прошли полный курс вакцинации.