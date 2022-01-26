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COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1897 пациентов с COVID-19, выписаны 1807

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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1897 пациентов с COVID-19, выписаны 1807

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1897 пациентов с COVID-19, выписаны 1807. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 732 104 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 724 102 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5976 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 26 596 тестов. Всего в стране проведено 11 535 887 тестов.

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