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COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1890 пациентов с COVID-19, выписан 1561

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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1890 пациентов с COVID-19, выписан 1561

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 602 тыс. 058 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 575 тыс. 555 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 тыс. 646 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 20 тыс. 796 тестов. Всего в стране проведено 9 млн. 652 тыс. 240 тестов.

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