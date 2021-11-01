За сутки в Беларуси зарегистрированы 1890 пациентов с COVID-19, выписан 1561
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Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 602 тыс. 058 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 575 тыс. 555 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 тыс. 646 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 20 тыс. 796 тестов. Всего в стране проведено 9 млн. 652 тыс. 240 тестов.
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