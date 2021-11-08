За сутки в Беларуси зарегистрированы 1887 пациентов с COVID-19, выписаны 1534. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 615 814 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 591 786 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4758 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 20 080 тестов. Всего в стране проведен 9 867 401 тест.