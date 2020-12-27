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COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1825 пациентов с COVID-19, выписаны 1498

belta.by 58 0

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1825 пациентов с COVID-19, выписаны 1498

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 825 пациентов с COVID-19, выписаны 1 498. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 186 747 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 166 036 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 385 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 11 496 тестов. Всего в стране проведено 3 924 079 тестов.

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