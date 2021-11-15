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COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1793 пациента с COVID-19, выписаны 1620

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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1793 пациента с COVID-19, выписаны 1620

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1793 пациента с COVID-19, выписаны 1620. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрирован 629 271 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 609 243 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 4861 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 15 335 тестов. Всего в стране проведено 10 054 632 теста.

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