За сутки в Беларуси зарегистрированы 1793 пациента с COVID-19, выписаны 1620
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1793 пациента с COVID-19, выписаны 1620. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрирован 629 271 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 609 243 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 4861 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 15 335 тестов. Всего в стране проведено 10 054 632 теста.
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