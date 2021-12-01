За сутки в Беларуси зарегистрированы 1792 пациента с COVID-19, выписаны 2216. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 656 510 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 643 786 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5098 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 39 016 тестов. Всего в стране проведено 10 425 536 тестов.