За сутки в Беларуси зарегистрированы 1738 пациентов с COVID-19, выписаны 2115
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1738 пациентов с COVID-19, выписаны 2115. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрирован 669 631 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 659 224 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5227 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 26 322 теста. Всего в стране проведено 10 600 869 тестов.
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