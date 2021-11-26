За сутки в Беларуси зарегистрированы 1729 пациентов с COVID-19, выписаны 2183
belta.by 35 0
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1729 пациентов с COVID-19, выписаны 2183. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 648 472 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 634 653 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5026 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 24 620 тестов. Всего в стране проведено 10 320 279 тестов.
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