За сутки в Беларуси зарегистрированы 1729 пациентов с COVID-19, выписаны 2183. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 648 472 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 634 653 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5026 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 24 620 тестов. Всего в стране проведено 10 320 279 тестов.