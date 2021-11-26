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COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1729 пациентов с COVID-19, выписаны 2183

belta.by 35 0

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1729 пациентов с COVID-19, выписаны 2183

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1729 пациентов с COVID-19, выписаны 2183. Об этом  сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 648 472 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 634 653 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5026 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 24 620 тестов. Всего в стране проведено 10 320 279 тестов.

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