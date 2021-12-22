За сутки в Беларуси зарегистрированы 1654 пациента с COVID-19, выписаны 1938
64 0
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1654 пациента с COVID-19, выписаны 1938. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 687 948 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 679 752 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5432 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 30 608 тестов. Всего в стране проведено 10 872 829 тестов.
также
-
У всех ревакцинированных «Спутником V» выявили антитела к штамму «омикрон»
-
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1654 пациента с COVID-19, выписаны 1938
-
Листки нетрудоспособности контактам первого и второго уровня по COVID-19 с 22 декабря не выдают
-
Из Пекина в Беларусь вылетел очередной самолет с вакциной против COVID-19
-
За сутки в Беларуси зарегистрированы 832 пациента с COVID-19, выписаны 769