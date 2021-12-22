За сутки в Беларуси зарегистрированы 1654 пациента с COVID-19, выписаны 1938. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 687 948 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 679 752 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5432 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 30 608 тестов. Всего в стране проведено 10 872 829 тестов.