За сутки в Беларуси зарегистрированы 1644 пациента с COVID-19, выписаны 1828
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1644 пациента с COVID-19, выписаны 1828. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 681 517 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 672 829 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5355 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 27 847 тестов. Всего в стране проведено 10 770 753 теста.
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