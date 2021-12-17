За сутки в Беларуси зарегистрированы 1644 пациента с COVID-19, выписаны 1828. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 681 517 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 672 829 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5355 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 27 847 тестов. Всего в стране проведено 10 770 753 теста.