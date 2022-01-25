За сутки в Беларуси зарегистрированы 1403 пациента с COVID-19, выписаны 1074
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1403 пациента с COVID-19, выписаны 1074. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 730 207 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 722 295 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5959 пациентов с выявленным коронавирусом.
За минувшие сутки выполнено 6339 тестов. Всего в стране их проведено 11 509 291.
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