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COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1403 пациента с COVID-19, выписаны 1074

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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1403 пациента с COVID-19, выписаны 1074

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1403 пациента с COVID-19, выписаны 1074. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 730 207 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 722 295 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5959 пациентов с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 6339 тестов. Всего в стране их проведено 11 509 291.

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