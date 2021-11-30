За сутки в Беларуси зарегистрированы 1395 пациентов с COVID-19, выписаны 1438. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 654 718 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 641 570 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 5081 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 5377 тестов. Всего в стране проведено 10 386 520 тестов.