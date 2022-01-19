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COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1387 пациентов с COVID-19, выписаны 1363

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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1387 пациентов с COVID-19, выписаны 1363

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1387 пациентов с COVID-19, выписаны 1363. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 719 485 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 712 239 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За минувшие сутки выполнено 31 543 теста. Всего в стране проведено 11 389 140 тестов.

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