За сутки в Беларуси зарегистрированы 1274 пациента с COVID-19, выписаны 1312. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 713 002 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 705 836 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5792 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 22 984 теста. Всего в стране проведено 11 295 567 тестов.