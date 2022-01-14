За сутки в Беларуси зарегистрированы 1274 пациента с COVID-19, выписаны 1312
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1274 пациента с COVID-19, выписаны 1312. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 713 002 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 705 836 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5792 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 22 984 теста. Всего в стране проведено 11 295 567 тестов.
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